26.01.2017

Am Praxisnachmittag „Asynchrone Antriebe (FU) & Smart Condition Monitoring (SCM)“ werden am 14. Februar 2017 in Frankfurt / Heusenstamm aktuelle Themen der Industrie Automation in Verbindung mit der Spitzentechnologie von Mitsubishi Electric praxisnah gezeigt und diskutiert. In praktischen Vorführungen mit Frequenzumrichtern und der SCM-Lösung, lernen die Teilnehmer die Produkte von Mitsubishie Electric bei der konkreten Lösung komplexer Aufgaben kennen. Die Teilnahme an dem Praxisnachmittag ist kostenfrei.

lesen Sie mehr >>>