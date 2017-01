Wie in einem Beratungsgespräch werden Sie interaktiv an die am besten passenden Produkte herangeführt.

Mit unserem neuen Fachmedium „Digital Factory Journal“ greifen wir neue Lösungsansätze, Geschäftsmodelle und Anwendungen aus der Praxis auf und berichten darüber mit hoher journalistischer Kompetenz für die Entscheider in der Industrie. Unser redaktioneller Fokus liegt dabei auf Ready-to-Use-Lösungen aus der IT- und Automatisierungswelt .

Sie befinden sich hier: ETZ >> Aktuell

Das Online-Portal der Zeitschrift etz elektrotechnik & automation liefert Ihnen die aktuellsten Meldungen aus den Bereichen Unternehmen & Branchen, sowie die neuesten Produktberichte und Fachartikel aus den Bereichen Fertigungs- & Maschinenautomation, Prozess- & Energieautomation, Antriebs- & Schalttechnik und Komponenten & Peripherie.

Die neuesten Branchenmeldungen

Weitere Meldungen aus dem Bereich Unternehmen & Branchen finden Sie hier…

Die neuesten Produktberichte

Weitere Produktberichte finden Sie hier…

Die neuesten Fachartikel

Eine UHF-Applikation optimal an die Umgebungsbedingungen anzupassen, erfordert häufig viel Fingerspitzengefühl. Mehr Komfort bei der Inbetriebnahme und eine sichere Identifikation verspricht Balluff mit einem neuen Short-Range-Schreib-Lese-Kopf. Er verfügt über eine Auto-Set-up-Funktion und ist speziell für den Betrieb an der universell einsetzbaren Balluff-Auswerteeinheit ausgelegt. Bis zu vier Schreib-Lese-Köpfe können an ihm simultan betrieben werden, egal ob LF, HF oder UHF. Damit genügt ein RFID-Controller-Typ für alle Anwendungen, was nicht nur den Handling-Aufwand minimiert, sondern auch die Hardwarekosten. lesen Sie mehr >>>

Industrie 4.0 erfordert modulare und flexible Fertigungskonzepte. Diese Konzepte werden auf funktionaler Steuerungsebene allmählich umgesetzt. Als nahezu unmöglich wurde es allerdings angesehen, auch die Sicherheitstechnik auf Linienebene entsprechend flexibel zu gestalten. Mit der Kombination von OPC UA und „openSafety“ will B&R das nun ändern und die sichere Linienautomation ermöglichen. lesen Sie mehr >>>

Unabhängig davon, ob es sich bei Industrie 4.0 um eine Revolution oder eine Evolution handelt – Kernpunkt ist das Bereitstellen, Sammeln, Analysieren und Auswerten von Daten. Bei der Varianz ist es nicht verwunderlich, dass Jürgen ­Siefert, Vice President Maschinenhersteller von Schneider Electric, sagt, dass man die Industrie-4.0-Lösung nicht kaufen kann. Wie das Unternehmen das Thema angeht, erläuterte er der etz-Redaktion zusammen mit Michael Kuhnert, Director Sales & Marketing Industrie bei Schneider Electric. lesen Sie mehr >>>

Das Internet der Dinge lebt von Daten, die rund um die Welt gesammelt, ­verarbeitet, analysiert, präsentiert und bewertet werden. Auch Maschinen und andere Geräte produzieren nicht nur Güter, sondern auch jede Menge Daten, die für die Verantwortlichen wertvoll sind. Dafür bedarf es ebenfalls ausgereifter, industrie­tauglicher Kommunikationstechnik. Mit der Insys-Smart-IoT-Plattform stellt Insys Icom ein Ecosystem zur Verfügung, das nicht nur flexibel auf die Bedürfnisse hin anpassbar ist, sondern auch durch einen hohen Grad der ­Vorintegration schnell produktiv genutzt werden kann. lesen Sie mehr >>>

Weitere Fachartikel finden Sie hier…