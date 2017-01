19.01.2017

„FactoryHack2017“ – Was klingt wie ein krimineller Akt, ist in Wirklichkeit ein digitales Programmier-Festival. Vom Freitag, 3. März bis Sonntag, 5. März 2017 sind kreative Köpfe aus den IT- und Ingenieurwissenschaften eingeladen beim weltweit größten industriellen Hackathon in Lemgo mit neuesten Technologien und Materialien nützliche, innovative bzw. unterhaltsame Software-Produkte zu entwickeln.

