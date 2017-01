Wie in einem Beratungsgespräch werden Sie interaktiv an die am besten passenden Produkte herangeführt.

Mit unserem neuen Fachmedium „Digital Factory Journal" greifen wir neue Lösungsansätze, Geschäftsmodelle und Anwendungen aus der Praxis auf und berichten darüber mit hoher journalistischer Kompetenz für die Entscheider in der Industrie. Unser redaktioneller Fokus liegt dabei auf Ready-to-Use-Lösungen aus der IT- und Automatisierungswelt .

Die neuesten Branchenmeldungen

25.01.2017 Spectra verstärkt sein Vertriebsteam Seit dem 1. Januar 2017 verstärkt Kay Neuhaus das Vertriebsteam der Spectra GmbH & Co. KG. Er ist bei dem Hersteller und Anbieter hochwertiger Produkte und Lösungen für den Bereich Industrie-PC und Automation für das Vertriebsgebiet Norddeutschland zuständig. Das Gebiet erstreckt sich nördlich von Bielefeld, Halle und Goslar über die Postleitzahlenbereiche 06, 10-31, 38-39.

25.01.2017 Jetzt für den Dr. Wilhelmy-VDE-Preis bewerben! Elektroingenieurinnen, die 2016 ihre Dissertation mit Bestnoten abgeschlossen haben und dabei nicht älter als 35 Jahre waren, können sich bis zum 31. März 2017 für den Dr. Wilhelmy-VDE-Preis bewerben. Neben einem herausragenden Promotionsabschluss muss die Dissertation im deutschsprachigen Raum entstanden sein und eine hohe Bedeutung für die Wissenschaft oder den Wirtschaftsstandort Deutschland haben. Der Elektrotechnik-Preis für Nachwuchswissenschaftlerinnen ist mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 € dotiert.

25.01.2017 Bicker Elektronik erweitert Vertrieb Das Vertriebs- und Key-Account-Management-Team von Bicker Elektronik wächst weiter. Seit dem 01. Oktober 2016 ist der langjährige Vertriebsleiter Nord Rainer Lefert neuer Head of Sales für die Bereiche Power+Board und damit verantwortlich für die Gesamt-Vertriebsleitung bei Bicker Elektronik. Für die persönliche Design-In-Beratung und die umfangreiche Projektbetreuung seiner Key-Account-Kunden konnte die Firma Bicker Elektronik zwei weitere Spezialisten mit langjähriger Erfahrung gewinnen – Carsten Lenz und Bodo Bühn.

lesen Sie mehr >>>

Weitere Meldungen aus dem Bereich Unternehmen & Branchen

Die neuesten Produktberichte

25.01.2017 Stromüberwachung maximal modularisiert Durch seinen modularen Aufbau kann man das Stromüberwachungssystem Mico Pro exakt auf die konkrete Anwendung anpassen – das bietet einen günstigen Kosten-Nutzen-Effekt bei maximaler Platzeinsparung. Es überwacht Last- sowie Steuerströme, erkennt kritische Momente, signalisiert Grenzlasten und schaltet fehlerhafte Kanäle zielgerichtet ab.

24.01.2017 Universeller Industrie-PC Der nur 82 mm × 82 mm × 40 mm große Ultra-Compact-IPC C6015 baut um den Faktor 3 kleiner als der C6905, der bisher kleinste Schaltschrank-IPC im Portfolio. Mit einer Preisersparnis von rund 25 % reiht er sich zudem unterhalb der bisher günstigsten x86-PC ein.

24.01.2017 Frequenzumrichter mit Webserverfunktion Ein Webserver sowie die TCP/IP-Ethernet-Konnektivität mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s sind bei dem Frequenzumrichter FR A800 E standardmäßig integriert. Durch die direkte Ethernet-Verbindung benötigt man keine Optionskarten mehr. Außerdem wird das Einrichten, die Überwachung und die Anpassung der Parameter bequemer.

lesen Sie mehr >>>

Weitere Produktberichte

Die neuesten Fachartikel

Als Spezialist für elektrische Sicherheit war Bender bisher vor allem für seine Lösungen für die sichere Stromversorgung bekannt. Das Portfolio an Mess-, Schutz- und Überwachungsgeräten wird jetzt um eine webbasierte Softwarelösung für das Predictive Maintenance ergänzt. Was diese Software kann und wie sie in das Produktprogramm passt, erläutert Produktmanager Alexander Hegehofer im Gespräch mit der etz-Redaktion.

Am Beginn der Informationskette einer Smart Factory stehen intelligente und kommunikationsfähige Sensoren. Für die Integrations- und Kommunikationsfähigkeit der Sensoren sorgt die IO-Link-Schnittstelle. Mit den von Sensoren bereitgestellten Daten lassen sich Produktionsprozesse optimieren und die Effizienz erhöhen. Über das Angebot an IO-Link-Sensoren und deren Nutzen sprach die etz-Redaktion mit Oliver Schleicher, Geschäftsführer von Contrinex Deutschland.

Messtechnik gilt als „Auge der Maschine". Und ohne Augen funktioniert kein Industrie 4.0. In diesem Sinne erweitert der konsequente Ausbau des Messtechnikangebots die ­Möglichkeiten der Maschinenanalyse. Aufgrund der engen Verzahnung von Automatisierungstechnik, Messtechnik und Industrie 4.0 in der Twincat-Umgebung sind die Hürden für den Einstieg gering. Alles ist ideal aufeinander abgestimmt.

Eine UHF-Applikation optimal an die Umgebungsbedingungen anzupassen, erfordert häufig viel Fingerspitzengefühl. Mehr Komfort bei der Inbetriebnahme und eine sichere Identifikation verspricht Balluff mit einem neuen Short-Range-Schreib-Lese-Kopf. Er verfügt über eine Auto-Set-up-Funktion und ist speziell für den Betrieb an der universell einsetzbaren Balluff-Auswerteeinheit ausgelegt. Bis zu vier Schreib-Lese-Köpfe können an ihm simultan betrieben werden, egal ob LF, HF oder UHF. Damit genügt ein RFID-Controller-Typ für alle Anwendungen, was nicht nur den Handling-Aufwand minimiert, sondern auch die Hardwarekosten.

Weitere Fachartikel