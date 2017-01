12.01.2017

Auf dem Automatisierungstreff in Böblingen zeigt Softing Industrial am 28. und 29. März in seinen Workshops neue Möglichkeiten der Vernetzung mit OPC UA sowie praktische Grundlagen der Profibus- und Profinet-Diagnose. In einem kostenlosen Halbtages-Workshop, der am 28. sowie am 29. März 2017 veranstaltet wird, erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Möglichkeiten von OPC UA. An beiden Tagen können sich Interessenten zudem zu einem kostenlosen, halbtägigen OPC UA Entwickler-Workshop anmelden.

lesen Sie mehr >>>