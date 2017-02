31.01.2017

Das Condition Monitoring and Predictive Maintenance Testbed nutzt maschinelle Lernalgorithmen und -modelle, um Maschinenausfälle im Vorfeld zu erkennen, Wartungskosten zu senken und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. An dem Testbed arbeitet National Instruments (NI) jetzt zusammen mit Sparkcognition und IBM. Da in vielen Industriebereichen, u. a. bei Schwermaschinen, in der Stromerzeugung und in der Prozessfertigung, bessere Verfahren benötigt werden, um alternde Anlagen zu verwalten und die Lebensdauer zu verlängern, soll durch die Zusammenarbeit am Testbed ein Höchstmaß an Interoperabilität zwischen Betriebs- (Operational Technology) und Informationstechnik (Information Technology) sichergestellt werden.

